Afrique: Forum pour la révolution verte en Afrique - La deuxième édition se tiendra à Abidjan

C'est officiel. L'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique (AGRF) se tiendra pour la première fois dans un pays francophone. La Côte d'Ivoire accueillera du 4 au 8 septembre 2017 ce grand rendez-vous continental consacré à l'agriculture. Jeudi dernier, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Sangafowa Coulibaly a lancé les préparatifs de ce forum.

Cette rencontre devrait amener les gouvernements africains à accorder la priorité au secteur agricole pour impulser la croissance économique et le développement inclusif, d'où le thème « Accélé- rer la marche de l'Afrique vers la prospérité : contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture. ». Justifiant le choix de la Côte d'Ivoire pour cette deuxième édition, Agnès Kalibata, présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a indiqué que la Côte d'Ivoire se présente comme « un champion » dans le secteur agricole.

Car, dira-t-elle, « la Côte d'Ivoire a su positionner l'agriculture au cœur de la transformation économique en réalisant des investissements dans le secteur. Elle a le plus grand potentiel agricole que n'importe quel pays au monde qui pourrait améliorer les conditions économiques de ses populations », a-t-elle avancé. Pour Agnès Kalibata, il est désormais indéniable que c'est l'agriculture qui fera le développement de l'Afrique. Se félicitant du choix de son pays, le ministre Sangafowa Coulibaly a souligné que la Côte d'Ivoire n'a pas usurpé son titre de « champion », car elle occupe le rang de 1er pays producteur mondial de fèves de cacao, 1er broyeur mondial de fèves de cacao, 1er pays producteur mondial de noix de cajou, 1er pays producteur mondial de noix de cola, 1er exportateur africain et 7ème producteur mondial de caoutchouc naturel, 1er pays exportateur africain de banane dessert sur le marché européen et enfin, 1er pays producteur africain de mangues et 3ème fournisseur mondial de mangues sur le marché européen.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a signalé que le Plan national d'investissement agricole (PNIA) mis en place depuis 2012 a permis de réaliser d'importants investissements dans le secteur, d'autonomiser les agriculteurs et de les positionner au cœur de la transformation économique. « La première phase a contribué à une avancée significative de notre production agricole, avec plus de 17 millions de tonnes de produits vivriers en 2015 par rapport à 11 886 tonnes en 2012. Les revenus distribués aux producteurs sont passés de 3 368 milliards de FCFA en 2012 à 5 652 milliards de FCFA en 2015 », a-t-il révélé. Avant de souligner que la phase 2 du PNIA, basée sur une approche plus intégrée et qui englobe la gestion des ressources hydraulique, la santé, l'électricité et l'éducation, permettra davantage de faire sortir le paysan d'une situation de pauvreté et de stimuler l'économie.

Epine dorsale de l'économie ivoirienne, le secteur agricole représente 26% du PIB, 40% de toutes les recettes d'exportation, près de 75% des recettes d'exportation non pétrolière et une source d'emploi pour près de 60% de la population. Cette édition de l'AGRF accueillera aussi bien des chefs d'Etat, des ministres africains que des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires privées, et également des institutions financières et les partenaires au développement. Partenaire de cet événement, la Banque africaine de Développement (BAD) entend renforcer son appui au secteur agricole et augmenter ses investissements dans le domaine. La précédente édition de l'AGRF s'est tenue à Nairobi au Kenya.