Cote d'Ivoire: Fin de la 4ème édition de Paquinou / Daniel Kablan Duncan - "Paquinou ne se raconte pas, mais elle se vit"

Les lampions se sont éteints sur l'édition 2017 de Paquinou en pays baoulé. Selon Daniel Kablan Duncan, premier vice-président de la république de Côte d'Ivoire, parrain permanent de ce creuset de fraternité interrégionale, cette fête doit dans les années à venir prendre une dimension internationale.

Pour lui, « Paquinou ne se raconte pas, mais se vit tout simplement ». L'objectif visé est, selon lui, de véhiculer l'esprit de l'acceptation de l'autre dans sa différence et le vivre ensemble. Evènement à la fois festif, ludique et de réflexion, Paquinou intègre bien, à en croire le viceprésident de la République, des activités récréatives, des jeux traditionnels, du sport, mais aussi des forums qui donnent l'opportunité aux participants de réfléchir sur un thème donné et de s'enrichir mutuellement. Daniel Kablan Duncan a en outre remercié les cadres du grand centre pour cette initiative.

Au nom du président de la République, il a élevé le ministre d'Etat Ahoussou Kouadio Jeannot commandeur de l'ordre de la République. Kablan Duncan a aussi rappelé les liens de grande fraternité, de respect et d'estime mutuels qui liaient le président Félix HouphouëtBoigny et le patriarche Péléforo Gon Coulibaly, dont la communauté était l'invité d'honneur et spécial de cette quatrième édition. Ces deux grands hommes, malgré leur origine diffé- rente, partageaient ensemble leur amour pour la paix et leur grande vision pour l'unité des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Fête gastronomique, Paquinou a permis, par le biais d'un concours, de présenter certaines spécialités culinaires. En dehors des exposants artisanaux qui se sont frotté les mains, les femmes qui ont fait la cuisine n'ont pas regretté d'avoir participé à cette édition. Mme Nabalou, ressortissante du BurkinaFaso, gagnait 200.000 à 300.000 F au quotidien durant les trois jours de participation.