Sénégal: Pâques à Ziguinchor - Grande ferveur réligieuse

C'est une grande effervescence religieuse qui a marqué la fête de Pâques à Ziguinchor. La résurrection du Christ a été célébrée dans une grande allégresse par les fidèles chrétiens de la région sud. Des messes dites dans les différentes églises ont permis aux prêtres célébrants d'exhorter les fidèles à suivre le chemin de Jésus Christ.

A la cathédrale Saint Antoine de Padoue, l'Evêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a dit et célébré la messe, est largement revenu, dans son homélie, sur le sens d'une telle fête. Selon lui, Pâques symbolise notre victoire avant d'ajouter ceci: «ce passage de la servitude à la liberté, passer des ténèbres à la lumière; il a fallu que ce peuple fasse un long chemin de conversion pour entrer dans la terre promise. Nous fêtons aujourd'hui le Christ qui est passé de la mort à la vie. Et, ce grand passage de Jésus nous ouvre le chemin qui nous permettra d'aller plus loin, qui nous conduit de notre condition humaine à une condition divine... »

Une célébration qui a mobilisé à la Cathédrale très étroites pour accueillir les nombreux fidèles venus célébrés Pâques. Apres ces moments spirituels, place aux festivités des baptêmes et communions célébrés lors des messes de pâques dans les différentes paroisses de la ville. Ce qui a imprimé une ferveur dans les quartiers de Ziguinchor au rythme de ces célébrations. Partout la musique résonnait pour fêter les «nouveaux chrétiens» baptisés lors de cette fête de Pâques célébrée dans un contexte d'accalmie et de paix qui continue de souffler dans cette partie sud du pays. Ainsi, les populations du Sud ont fêté ce passage de la mort à la vie du Christ dans la joie et l'allégresse.