Sénégal: Pr Mamadou Diouf, sur la récurrence des accidents meurtriers au pays - «c'est incomprehensible d'avoir...»

Se prononçant sur la récurrence des accidents au Sénégal, le Pr Mamadou Diouf, historien à l'université de Columbia (Etats Unis) a dit avoir du mal à comprendre les accidents spectaculaires et meurtriers qui surviennent, ces derniers jours, au Sénégal. Il était l'invité de l'émission Objection diffusée sur les Ondes de la radio Sud Fm.

«C'est incompréhensible d'avoir ce type d'accident aussi spectaculaire et aussi meurtrier que les accidents qu'il y a au Sénégal. Aujourd'hui, ces accidents doivent être une raison pour alimenter l'indignation totale », a déclaré Pr Mamadou Diouf qui s'exprimait avant-hier sur la récurrence des accidents au Sénégal. Il était l'invité de l'émission Objection diffusée sur les ondes de la radio Sud Fm. Selon lui, leur gravité fait que les «Grands marabouts sénégalais doivent intervenir» et, ainsi, venir en appoint à l'Etat qui, de son côté, doit plus s'employer à faire respecter le code de la route.

Revenant sur les causes de ces accidents, Pr Diouf a soutenu qu'ils n'ont rien de surnaturel : « Ce ne sont pas des calamités surnaturelles. Ce sont tout simplement à cause de cette incapacité à respecter la loi et l'incapacité de l'Etat à punir les contrevenants». Sur cette question, il y a aussi l'éducation, poursuit-il en prenant l'exemple des Allemands qui ne traversent pas la route, même s'il n'y a pas de voitures, tant que le feu n'est pas au rouge. Il a soutenu que c'est ce type de comportement qui peut faire diminuer ces accidents qui font chaque année, des centaines de morts.

Selon le Pr Diouf, « s'il y a un système de sanction rigoureux et on sait que la sanction s'applique à tout le monde qu'on soit ministre, fils de ministre etc. les gens respecteront la loi, ce qui permettra d'éviter les accidents au maximum». Parlant enfin de l'appel au dialogue lancé par le président de la République Macky Sall depuis Tivaouane, Mamadou Diouf dira : « c'est normal que le Chef de l'Etat fasse une telle sortie qui signifie qu'il y une crise mais la question est de savoir sur quoi les gens vont négocier ».