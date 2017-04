Sénégal: Clôture du Daaka - Abdoulaye Daouda Diallo décline les contours de la modérnisation

La cérémonie de clôture de la 76e édition du Daaka a été tenue ce dimanche peu après la prière de 17h. Conduisant, la délégation gouvernementale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a réitéré les promesses de l'Etat, dévoilant les contours du projet de modernisation du site et a sollicité les prières du marabout.

La modernisation du site du Daaka est une nécessité pour éviter des incidents à l'image de l'incendie qui a endeuillé la 76e édition. Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a réitéré cette volonté du chef de l'Etat avant-hier, dimanche 16 avril lors de la cérémonie de clôture de la retraite spirituelle de Madina Gounass. «Cependant, en attendant que les résultats de l'enquête en cours, nous édifient sur les causes réelles de cet incident, il me parait important de réfléchir ensemble sur tous les mécanismes appropriés à mettre en œuvre pour une meilleurs sécurité du site du Daaka», a-t-il insisté. Au paravent, il a, d'entrée, renouvelé les condoléances de toute la nation au Khalife et aux parents des victimes de l'incendie et a prié pour le repos de leurs âmes.

Selon iGFM, Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé au Khalife de Madina Gounass que c'est «l'Etat m'a chargé de vous réaffirmer son engagement à faire du Daaka un site moderne bénéficiant de toutes les infrastructures liées au transport, à l'assainissement, l'eau». A ce sujet, il a précisé que d'importants programmes routiers sont en cours. «La construction de la maison des hôtes avec un complexe multifonctionnel, la dotation en bâches adaptées au milieu, l'extension de la charpente de la mosquée, la construction de réservoir public, entre autres, contribueront à améliorer le transport des pèlerins et leurs conditions de séjours. Je voudrais avant de terminer sollicité vos prières pour un bon hivernage pluvieux et une bonne tenue des prochaines élections législatives au Sénégal, dans la paix et la prospérité».

Le Khalife générale Thierno Amadou Tidiane Bâ qui s'est réjoui des actions de l'Etat en faveur du Daaka, a émis le souhait de voir le démarrage très rapide des travaux de modernisation tout en indique que tout le périmètre du Daaka «est comme une mosquée, une maison de Dieu. On ne doit s'en servir que pour adorer Dieu» qui n'est une propriété de personne. Il a ainsi prié pour l'unité, la paix et la prospérité dans un Sénégal émergent.

Deux jours après l'incendie survenu le mercredi 12 avril au Daaka, le président de la République, Macky Sall, s'est rendu, vendredi, à Medina Gounass. Sur place, le chef de l'Etat a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce mardi 18 avril. Il a été précédé dans la cité religieuse par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdoulaye Daouda Diallo à la tête d'une délégation gouvernementale. Le précédent incendie au «Daaka» de Médina Gounass remonte à 2014, année où une partie du site avait aussi été ravagée par des flammes.

FEDERATION DE RUSSIE EN REPUBLIQUE : L'Ambassadeur présente ses profondes condoléances aux familles endeuillées

L'Ambassade de la Fédération de Russie en République du Sénégal «présente ses profondes condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés suite à la tragédie liée à un violent incendie survenu le 12 avril 2017 dans la région de Kolda qui a causé de nombreuses pertes humaines». Dans une déclaration en date du 14 avril dernier, l'Ambassade saisi cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur les assurances de sa très haute considération.