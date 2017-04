L'édition 2017 de la fête célébrant le sceau des prophètes Mohamed (PSL) ainsi que les grands érudits de Ndiama Pakao (Nord Sédhiou) a vécu vendredi dernier 14 avril sous de très bons auspices. L'appel au travail du guide religieux El Hadji Sidya Dramé, notamment dans l'agriculture, a sonné comme un pamphlet. Il n'a pas manqué d'exhorter les pouvoirs publics à réaliser des investissements dans cette partie du Sud du Sénégal. En cela, une bonne répartition, juste et équilibrée des ressources de l'Etat est une impérieuse nécessité, selon Me Ousmane Ngom invité d'honneur de ce gamou.

Comme à l'accoutumée, le foyer religieux de Ndiama Pakao a rendu hommage, vendredi dernier 14 avril, à ses grands érudits ayant contribué au rayonnement de l'Islam au service de l'éducation et du travail bien fait. A cette occasion, le guide religieux El Hadji Sidya Dramé, président de l'Union des imams et oulémas mandingues du Sénégal et les notabilités religieuses ont plaidé pour la réalisation des investissements et la formation qualifiante des jeunes dans cette partie sud du pays pour combattre, disent-ils, la pauvreté.

Invité d'honneur de cette édition est Me Ousmane Ngom, le président du mouvement Libéral ca kanam, une formation politique qui se réclame du renouveau de la pensée et de l'action libérale au Sénégal. Interrogé sur les critiques portées à son encontre par les tenants de la mouvance présidentielle pour avoir créée, dit-on, une coalition de trop, voici ce que Me Ngom fait observer: «même si on est avec le président de la République, on est pas obligé d'être dans une seule coalition pour l'accompagner ou pour aller vers le renforcement de la majorité présidentielle. Il est parfaitement possible d'avoir jusqu'à 4 coalitions dans la majorité présidentielle comme il est loisible d'ailleurs à l'opposition d'avoir deux à quatre coalitions. Ce qui sera le cas d'ailleurs parce que ça m'étonnerai fort que l'opposition aille aux élections avec une seule coalition», note-t-il.

Par rapport à la justice sociale, vue sous l'angle de la démocratie économique, exprimée par les populations qui réclament des services sociaux de base comme l'eau, l'électricité et les routes, Me Ousmane Ngom invite à une répartition juste et équitable des biens publics. «Il faut que les retombées de la croissance ou du développement soient réparties de façon juste et équitable. Et, en ce moment, aucune contrée, collectivité ou région ne sera défavorisée».

A en croire El Hadji Sidya Dramé, la lutte contre la pauvreté passe par la formation et la valorisation de l'agriculture en raison de la disponibilité de vastes étendues de terres fertiles et de zones de bas-fond qui nécessitent une désalinisation pour la culture du riz et autres céréales de base. Le gouverneur de région, Habib Léon Ndiaye, qui y a représenté le chef de l'Etat et l'ensemble du gouvernement, a aussi exhorté au travail en insistant sur l'agriculture pour s'affranchir de la précarité et proscrire la dépendance économique.