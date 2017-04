Sénégal: Diourbel/ Investitures aux législatives - Bennoo Bokk Yaakaar frôle la rupture

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar est plus que divisée à quelques jours de la date de clôture du dépôt des listes de candidats aux élections législatives. Deux camps qui se regardent en chiens de faïence se sont dessinés. Il s'agit du camp dirigé par Dame Diop et de celui des proches de Mme Aminata Tall, la Présidente du Conseil économique, social et environnemental. Deux réunions se sont tenues séparément ce dimanche en vue des préparatifs des élections législatives.

Les dissensions au sein de l'Alliance pour la République ont fini de faire voler en éclats la coalition Bennoo Bokk Yaakaar et deux camps émergent. C'est ainsi qu'une partie des responsables de l'Apr et de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar veulent que le consensus soit privilégié dans la mode de désignation des candidatures aux élections législatives, œuvrer solidairement pour la victoire de ses candidats, l'autonomie de la coalition dans la désignation du mandataire et des candidats, le respect par leurs autorités des choix opérés.

Les membres de ce camp disent également non à toute forme de dictat extérieur, de parachutage ou de parrainage. Le Dr Souleymane Soumare, le porte-parole, explique : « nous nous sommes réunis pour alerter et dire non à tout parachutage par rapport aux investitures sur les listes aux élections législatives. Nous nous sommes réunis pour attirer l'attention de l'Apr et de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Cette coalition que nous représentons demande que les choix qui vont sortir de la base à Diourbel soient respectés par les instances du parti. Nous demandons que le parti accepte que le mandataire des élections législatives soit choisi par la base. Ne ne pouvons pas accepter que l'actuel maire de Diourbel Malick Fall qui ne fait pas partie de l'Apr puisse diriger la liste de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar au niveau de Diourbel. S'il est choisi comme tête de liste départementale, le parti tirera toutes les conséquences ».

Et le Dr Soumaré de rappeler qu'après les élections locales qui se sont déroulées en 2014, « nous avons été confrontés à un problème qui nous a valu un échec et qui a été motivé par un combat qui s'est déroulé entre des responsables d'autan par rapport a la tête des listes majoritaire et proportionnelle. Les personnes qui s'étaient arrachées les têtes de liste, Dame Diop pour la majoritaire et Moustapha Guèye pour la proportionnelle, ont été laminés à Keur Goumack, fief de Moustapha Guèye, et à Keur Cheikh, fief de Dame Diop. Ce qui nous a valu la défaite aux élections locales ». Et d'ajouter que Dame Diop n'est plus le mandataire. « Nous voulons que le mandataire sorte de la base ». L'autre camp, interpellé, a préféré ne pas répondre à ces allégations.