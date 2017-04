Sénégal: Incendie du Daaka de Madina Gounass - Les condoléances de l'église à la communaute musulmane

La veillée pascale a été célébrée par la communauté chrétienne, samedi dernier. Une occasion pour l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui dirigeait la messe, d'adresser les condoléances et les prières de l'Eglise aux familles des victimes de l'incendie du Daaka de Médina Gounass, ainsi qu'à la communauté musulmane toute entière.

«Avec vous, fidèles du Christ et en communion avec nos frères musulmans, j'implore le Christ et Seigneur, ressuscité d'entre les morts pour qu'il apporte réconfort et consolation aux personnes et aux familles endeuillées par la récente tragédie du Daaka de Médina Gounass. Avec sympathie et respect, nous nous inclinons devant la mémoire des victimes. Je voudrai présenter nos condoléances fraternelles et émues à la communauté musulmane Tidiane durement éprouvée par le sinistre incendie d'une rare violence qui a semé la mort et fait de nombreux blessés.

Nous assurons tous nos frères-croyants musulmans, ainsi que les familles des victimes de nos prières ferventes, demandant au Seigneur Dieu, Maître de la vie, d'accueillir les fidèles défunts dans son paradis, de consoler ceux qui pleurent, de guérir les blessés et de manifester à tous sa Miséricorde».