Sénégal: Aides de Pâques aux paroissiens des Parcelles Assainies - Les hommes politiques, encore au rendez-vous

A l'instar de toute la communauté catholique du monde entier, celle des Parcelles assainies a célébré la résurrection de Jésus Christ dans la ferveur religieuse, le 16 avril dernier. A cette occasion, les hommes politiques, notamment le maire de la commune, Moussa Sy, tout comme le coordonnateur de l'Apr aux Parcelles, Amadou Ba, sans oublier l'Etat, ont tous apporté diversement leurs contributions.

Cette fois-ci encore, les hommes politiques n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont été au chevet des paroissiens de l'église Marie Immaculée des Parcelles assainies (Mipa), lors de la célébration de la résurrection de Jésus Christ le jour de Pâques, le dimanche 16 avril. Eux, ce sont en réalité le maire de la commune des Parcelles, Moussa Sy, le ministre de l'Economie, Amadou Ba, tout comme l'Etat du Sénégal. De diverses manières, ils ont apporté leur contribution pour soutenir les paroissiens.

En effet, lors de la célébration de la veillée Pascale, à savoir la messe de samedi soir, la paroisse Mipa a remercié le maire Moussa Sy pour sa contribution à la réussite du Chemin de Croix vivant, le vendredi dernier. L'édile de la collectivité a mis à la disposition de la paroisse le terrain vague situé derrière l'église. Il a aussi donné des chaises et des bâches pour la réussite de la célébration de la passion du Christ.

Les hommes politiques au pouvoir n'ont pas été en reste et des remerciements leur ont été adressés. Le coordonnateur de l'Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles a aussi mis la main à la poche. Amadou Ba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a octroyé une enveloppe de 2 millions à la paroisse Mipa. De l'argent destiné à aider les fidèles chrétiens de la paroisse à préparer le « Ngalax » (bouillie de pâte d'arachide) chez eux. Il en de même avec l'aide venue de l'Etat du Sénégal. Il a été indiqué que l'Etat a remis 2 millions à la paroisse, en plus des 60 sceaux de pâte d'arachide, sans oublier le sucre aux Catholiques des Parcelles assainies. Des prières ont été formulées pour la paix dans le monde entier, plus particulièrement au Sénégal. A noter, par ailleurs que beaucoup de catéchumènes ont reçu le sacrement du baptême à l'occasion, au niveau de l'église Mipa.

Même si les aides et autres soutiens venant de la part des acteurs politiques pour l'Eglise catholique de la commune à l'occasion des événements religieux, sont monnaies courantes, il n'en demeure pas moins que les enjeux électoraux y sont pour quelque chose. Sachant que non seulement les Parcelles font partie des greniers électoraux du département de Dakar, mais aussi qu'il y réside une forte communauté catholique, la commune a toujours suscité un intérêt et une attention particuliers aux hommes politiques de la localité. Il est, en tout cas, évident que la bataille va faire rage aux Parcelles assainies, lors des législatives du 30 juillet prochain.