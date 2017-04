Sénégal: Meeting pré-électoral de l'APR à Grand Yoff - Mimi Touré et cie taclent l'opposition

Le foyer des jeunes de Grand Yoff a refusé du monde, ce samedi 15 avril. Pour cause, les républicains de la localité, en l'occurrence l'ancienne Première ministre Aminata Touré et le conseiller technique et responsable politique de l'Apr Cheikh Guèye, y tenaient un meeting pré-électoral. Occasion pour les partisans de Macky Sall de tancer l'opposition.

En effet, le meeting pré-électoral aux allures d'une campagne politique déguisée que Cheikh Guèye avait convoqué le samedi 15 avril, au foyer des jeunes de Grand-Yoff, a vu la participation de plusieurs responsables dont l'ancienne Première ministre Aminata Touré ou encore le ministre-DAG Abdoulaye Ndour. La rencontre a été l'occasion pour les républicains de sanctionner positivement le bilan de leur chef de parti Macky Sall et par la même occasion de fustiger l'attitude de l'opposition qui, selon eux, est « désemparée».

Prenant la parole, Aminata Touré ira jusqu'à railler l'opposition par rapport au référendum du 20 mars 2016 qui avait été sanctionné par une large victoire du OUI. « Cette fois-ci, nous ne nous contenterons pas seulement de terrasser l'opposition, nous nous tiendrons debout sur sa carapace », a-t-elle ironisé. S'en prenant par ailleurs au leader de Rewmi Idrissa Seck, Aminata Touré dira :« j'aimerai rappeler à certains opposants à l'image d'Idrissa Seck qui avaient été rangés aux oubliettes et qui ont repris du service alors que le temps de l'impunité, de l'escroquerie est révolu, on est à l'ère de la transparence et du progrès ». Terminant ses propos, l'ancienne Première ministre finira par vanter les réalisations du président de la République qu'elle juge «positives sur tous les plans ».

Quant au ministre Abdoulaye Ndour, il a justifié sa présence par le fait qu'il est un oiseau de bonne augure car, selon lui, «depuis que je chemine aux côtés du président de la République, ils n'ont jamais perdu d'élections et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il (Macky Sall-ndlr) m'a fait venir de Fatick ».

Et d'ajouter : « nous avons pour dessein de moderniser Grand Yoff, aider les femmes à s'auto produire par des financements, redonner en somme à cette commune un nouveau visage et pour se faire, nous comptons sur votre entière collaboration lors des prochaines élections ».

Venu en dernier lieu conforter les propos à la fois d'Aminata Touré et d'Abdoulaye Ndour, Cheikh Guèye principal initiateur du meeting, s'est dit satisfait de sa mobilisation avant de laisser entendre « pour toux ceux qui pensaient que l'Apr est en hibernation ou n'était pas une réelle force politique dans ce pays, ce soir est votre réponse ». A noter enfin que le foyer des jeunes de Grand Yoff qui faisait office de lieu de rencontre aux Aperistes de la commune jouxte le siège du Parti socialiste de Khalifa. Provocation, défiance ou simple hasard, allez savoir !