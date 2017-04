Sénégal: Mbirkilane/ Utilisés comme des marchepieds en politique - Les jeunes expriment leur ras-le-bol

Dans une rencontre partagée avec la presse, les jeunes du Conseil départemental de Mbirkilane, regroupés autour de huit (8) communes Mbirkilane, Keur Mbouki, Djamal, Touba Mbella, Ségré, Mabo, Ndiognick et Mbeuleup, ont exprimé leur refus de n'être utilisés que comme objet politique. Ces derniers disent être utilisés pendant les campagnes électorales pour faire élire des responsables politiques, et aussitôt après, ils sont jetés comme des feuilles mortes dans des poubelles. Par la même occasion, ces jeunes ont aussi fait part de leur décision irréversible de ne plus soutenir un élu sur l'ensemble de leur périmètre départemental et n'accepteront plus que des questions concernant la promotion des jeunes fassent l'objet d'un oubli dans les institutions locales.

Par la voix de leur porte-parole, Mafaye Badiane, ces membres du Conseil départemental de la jeunesse de Mbirkilane ont agité un tel débat pour surtout montrer à l'opinion nationale et internationale et attirer l'attention du président de la République et leur ministre de tutelle sur l'amateurisme constaté dans la politique des institutions.

En effet, depuis leur installation dans ces institutions, ces jeunes accusent leurs élus communaux et départementaux de ne jamais se soucier de leur prise en charge dans la gestion, malgré le fait qu'elle constitue une compétence transférée. Pour eux, «les élus de notre département ne respectent guère les dispositions de l'article 308 du code général des collectivités locales qui parle de la mise à disposition des appuis aux conseils de la jeunesse, tant au niveau des communes et départements que dans les régions».

Sur le terrain, ils constatent que leurs autorités non seulement ne les impliquent pas dans la gestion des affaires de la cité, mais surtout elles ne développent aucun programme lié à la réalisation d'infrastructures culturelles, sportives ou de loisirs pour les jeunes. La saisine des autorités administratives locales pour décanter la situation a été vaine, compte tenu du fait que l'administration locale s'est toujours persuadée que les institutions locales assurent une gestion autonome. Une situation qui déçoit foncièrement les jeunes de Mbirkilane, lesquels s'apprêtent à passer à la vitesse supérieure.