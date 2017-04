Algérie: Nouri appelle les investisseurs à opter pour de grands complexes touristiques

Plus de 70 milliards DA ont été ainsi mobilisés par le gouvernement pour l'entretien et la modernisation des infrastructures anciens, a ajouté le ministre, assurant que sur 1.600 projets avalisés par les services de son département, 584 se trouvent actuellement en chantier à travers le pays.

Il a exhorté les investisseurs dans le tourisme à coordonner entre eux et échanger leurs expériences, soulignant que le secteur a enregistré l'engagement de certains projets réussis dans nombre de wilayas, dont Skikda, Biskra, El Oued, Ain Temouchent et Mostaganem.

Lors de l'inspection du projet privé d'un village touristique à Hammam Debagh, M. Nouri a estimé nécessaire de se diriger vers la réalisation de grands complexes de haut niveau de service afin de "développer des produits touristiques conformes aux critères internationaux et de satisfaire la demande des touristes domestiques et étrangers".

Guelma — Le ministre de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, a appelé lundi à Guelma les investisseurs à opter pour la réalisation de grands complexes touristiques et se mettre au diapason de l'excellente dynamique que connait le secteur touristique dans le pays.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.