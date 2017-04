Algérie: 165 projets de structures sportives et juvéniles réalisés à Relizane

Sur place il a honoré des champions en différentes disciplines en octroyant des subventions au titre du Fonds national de promotion des initiatives de jeunes et pratiques sportives en faveur de 30 clubs dont le RCR (1ere ligue professionnelle), Chabab Oued Rhiou (2eme ligue professionnelle) avec un montant de 4 millions DA chacun et 1,5 million DA aux clubs d'Affak Relizane (championnat féminin) et Majd Zemmoura et Sidi M'hammed Benali.

Au chef-lieu de wilaya, le ministre a procédé à l'inauguration du nouveau siège de l'office des établissements juvéniles (ODEJ) et la baptisation de la maison de jeunes au nom du chahid Abdelkader Belagraa. Il a ensuite rencontré les représentants du mouvement associatif et sportif à la maison de la culture de Relizane.

Le ministre a appelé les jeunes de la région à mieux exploiter les espaces et structures sportifs de proximité qui peuvent abriter des manifestations nationales et internationales.

Relizane — Le ministre de la jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a souligné, lundi, à Relizane, que la wilaya a bénéficié de 165 projets pour la réalisation de structures sportives et juvéniles durant les trois derniers quinquennats.

