Congo-Brazzaville: Elections 2017 - Le PCT affiche son optimisme

Ces mesures ont été prises pour permettre au PCT de mettre un terme au désordre qui s'implante de plus en plus dans ses rangs à l'orée des élections, notamment avec des membres qui se font candidats volontairement, sans recevoir mandat du parti.

« Nous n'acceptons plus qu'un député soit en même temps conseiller, sauf si le parti a l'intention de le nommer à un poste de responsabilité. Aux élections législatives et locales de 2012, nous avions placé certains sénateurs et députés en tête de liste, c'était pour éviter que nos adversaires fassent un contre poids », a-t-il indiqué.

L'orateur a aussi fait savoir que cette fois-ci, le PCT veillera au grain à propos des cumules de fonctions ou de postes par les cadres du parti. Il a martélé que, plus jamais un seul militant du PCT ne sera à la fois député et conseiller.

A propos des candidats autoproclamés et candidats non investis, qui soutiendraient un candidat autre que celui investi par le PCT, Pierre Ngolo a insiste sur la rigueur qui sera de mise.

