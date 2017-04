Le Front Patriotique (FP) a conclu, le 17 avril à Brazzaville, un protocole d'accord avec six associations… Plus »

Sur le plan économique, la baisse continue de la valeur du franc congolais représente effectivement un vrai problème. Le taux de change exerce une pression considérable sur l'agriculture familiale. En l'espace de six mois, c'est-à-dire entre septembre 2016 et mars 2017, il est passé de 930 à 1 400 Fc le dollar américain.

Au-delà des prix plutôt instables en raison du nouveau cycle de dépréciation du franc congolais sur le marché de change, la plus grande inquiétude des paysans vient plutôt de la baisse sensible du volume de production des légumes et autres produits maraichers ces derniers mois.

La dépréciation de la monnaie nationale provoque des terribles perturbations dans les opérations liées à la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles sur l'étendue du territoire national. Si leur vente se fait toujours en franc congolais, tous les services sont indexés en dollar américain, s'alarme le monde paysan. Et cette situation finit toujours par peser lourdement sur le portefeuille du consommateur final.

