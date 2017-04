Congo-Kinshasa: FFJ note un mois d'avril sombre pour les médias et les journalistes

Alors qu'en janvier 2016, Mapendo et Nyota, deux médias, propriétés de Moïse Katumbi, et Jua Lubumbashi Télévision, appartenannt à Jean-Claude Muyambo, ont été aussi fermés.

Farly Kalombo Wetungani, journaliste à Radio-Télévision Kamonia (RTK), station communautaire émettant à Kamonia, province du Kasaï, est menacé de mort à cause de son travail de journaliste, contraint de vivre en clandestinité depuis le 28 mars 2017, après avoir reçu des menaces de mort de la part d'un groupe d'hommes non autrement identifiés qui ont pris d'assaut le siège de la radio, le 26 mars 2017 dans la soirée », a insisté FFJ.

Dans ce monitoring, FFJ a également noté que début avril 2017, deux médias audiovisuels, Malaïka et Dynamique de Lubumbashi, ont été suspendus par la représentation locale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC).

FFJ a également relevé que Canal Kin Télévision (CKTV), média proche de l'opposition, a vu son signal coupé le 10 avril 2017, sans motif valable et remis quelques heures plus tard.

Dans un rapport publié le 17 avril 2017, l'organisation de défense et de promotion de la liberté de la presse, Freedom for journalist (FFJ), a noté que le mois en cours était considérablement sombre pour les médias et les journalistes évoluant sur le territoire de la RDC.

