Gabon: PCT-Kouilou - Raymond Bongo Mavoungou exhorte les membres du parti à la vigilance

Ces derniers se sont réjouis des conclusions de ces travaux et ont pris l'engagement de le traduire dans les faits. Après quoi, une motion de soutien au président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso et une autre de confiance au secrétaire général Pierre Ngolo ont été adoptées.

« En m'appuyant sur le point central relatif aux élections législatives locales et sénatoriales de cette année qui se tiendront dans quelques semaines, je recommande à chaque militant des élans d'occuper le terrain, d'être vigilant avant, pendant et après ces élections en vue de barrer la route aux pêcheurs en eau trouble, car les élections doivent se dérouler dans toute la quiétude au Kouilou pour l'intérêt du Congo et pour garantir une victoire certaine au PCT », a-t-il indiqué.

Dans ce contexte il a invité les militants à avoir une ambition mesurée et d'être tous unis autour de ceux qui seront choisis et investis par le comité national d'investiture.

Dans son mot de circonstance, Raymond Bongo Mavoungou a rappelé aux membres du PCT Kouilou que l'importance d'un parti politique ne se mesure pas seulement par son degré de mobilisation mais aussi par le nombre des élus tant nationaux que départementaux et il est important que le PCT, soit le premier et le meilleur parti politique en République du Congo.

