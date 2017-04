Sénégal: Immobilier - Bocar Sy salue la pertinence des «Rencontres Professionnelles de la BHS»

Et ce bilan se fera autour de trois sous thèmes : Bilan d'Etape du Pôle urbain de Diamniadio ; la qualité des sols dans le Pôle Urbain de Diamniadio et le Dispositif d'accompagnement de la BHS

C'est pourquoi selon le directeur général de la banque de l'Habitat du Sénégal, il est donc important de faire un Bilan d'Etape des Pôles Urbains : Celui de Diamniadio, site pilote, plus visible et celui des autres pôles Pilotés par le Ministère du renouveau Urbain.

Mais aussi, en mars 2015, le Symposium International des 35 ans de la BHS autour du thème : «Pôles Urbains : Enjeux et mise en œuvre» et lors duquel il avait été retenu l'institutionnalisation desdites rencontres».

Raison pour laquelle elle a inscrit dans son agenda et de façon définitive les rendez-vous d'échanges, de concert avec la coopération des professionnels de l'immobilier et pour les acteurs du Secteur : «Les Rencontres Professionnelles de la BHS».

