Sénégal: Commerce - Les exportations en hausse de 18milliards FCFA

communiqué de presse

En février, Les exportations de biens sont évaluées à 144,7 milliards au mois de février 2017 contre 126,4 milliards le mois précédent, soit une hausse de 14,4% (+18,3 milliards).

Cette performance est principalement imputable à l'or brut (+8,4 milliards) et, dans une moindre mesure, aux engrais minéraux et chimiques (+0,9 milliard).

L'orientation haussière des exportations de biens, en variation mensuelle, a été, toutefois, amoindrie par la baisse des ventes à l'étranger de produits alimentaires (-6,6 milliards), notamment, halieutiques (-5,3 milliards) et arachidiers (-0,9 milliard).

Sur un an, les exportations de biens ont affiché une hausse de 8,1% (+10,9 milliards), en février 2017, portées par le ciment (+4,8 milliards), l'or brut (+3,5 milliards) et les engrais minéraux et chimiques (+2,5 milliards).

En revanche, des replis respectifs des ventes à l'étranger d'acide phosphorique (-11,4 milliards), de produits alimentaires (-7,4 milliards) et de produits pétroliers (-4,3 milliards) sont observés sur la période.

Concernant les produits alimentaires, la baisse des exportations enregistrée, en glissement annuel, est essentiellement due aux produits arachidiers (-7,8 milliards), les ventes à l'étranger de légumes frais ayant, pour leur part, progressé de 1,0 milliard.

Sur le premier bimestre de 2017, les exportations de biens se sont confortées de 23,1 milliards, comparativement à la même période un an auparavant, en rapport, principalement, avec le ciment (+10,1 milliards), l'or brut (+4,4 milliards) et les engrais minéraux et chimiques (2,0 milliards).

A l'inverse, les exportations de produits alimentaires, d'acide phosphorique et de produits pétroliers se sont repliées respectivement de 14,3 milliards, 13,9 milliards et 1,5 milliard sur la période.