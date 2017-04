Sénégal: Financements - Le pays va émettre un Eurobond avant la fin du mois d'avril

Si le même taux est servi pour le projet d'Eurobond, cela permettra au Sénégal de réaliser deux objectifs majeurs, à savoir, mobiliser des ressources en devises et donc soutenir sa position extérieure, et emprunter à des taux proches de ceux qui lui sont servis sur le marché des capitaux de l'Union Monétaire Ouest-Africaine depuis 2016 avec le rehaussement des taux observés depuis le début de cette année.

Les deux précédents Eurobonds émis par le Sénégal en 2011 et 2014 à des taux respectifs de 8,75% et 6,25%, affichent actuellement des rendements de 4,9% et 5,9% pour les investisseurs qui les achètent aujourd'hui sur le marché secondaire.

Pour financer ses projets d'infrastructures, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba a indiqué en marge du sommet des ministres de l'économie et des finances de la zone Franc qui s'est déroulé le 14 avril 2017 à Abidjan, que le Sénégal prévoyait d'émettre un nouvel Eurobond avant la fin du mois d'avril courant.

