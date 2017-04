Afrique: Dakar abrite le 2e Forum de la Surveillance de l'Environnement et de la Sécurité sur le continent

communiqué de presse

Dakar — Le deuxième Forum de la Surveillance de l'Environnement et de la Sécurité en Afrique (MESA) se tiendra à Dakar du 24 au 28 avril sous le thème "De l'observation de la terre au développement et à la mise en œuvre des politiques", a appris l'APS.

"Plus de 200 délégués internationaux composés de décideurs politiques, de planificateurs, d'utilisateurs de données d'observation de la Terre et experts de 49 pays bénéficiaires du projet MESA, d'autres acteurs et institutions partenaires devraient participer", indiquent les initiateurs dans un communiqué.

Le 2ème Forum MESA est organisé par la Commission de l'Union africaine (CUA) en collaboration avec la CEDEAO, le gouvernement du Sénégal avec le soutien de l'Union européenne (UE).

La rencontre a pour objectifs de "présenter les réalisations du projet MESA, démontrer comment les services de MESA ont influencé la politique et la prise de décision, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques aux niveaux national, régional et continental en Afrique".

Les participants vont aussi voir "comment les succès du MESA pourraient améliorer le cadre de la Surveillance de l'environnement et la sécurité (Projet GMES & Afrique) et d'autres programmes connexes en Afrique, partager les meilleures pratiques sur l'utilisation des données d'OT pour différentes applications aux échelles nationales, régionales et continentales en Afrique".

Il s'agit aussi de "partager les contributions de MESA aux moyens de subsistance du développement communautaire et d'améliorer la capacité d'accès de l'Afrique aux données et applications d'observation de la Terre".