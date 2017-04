Angola: Le pays veut renforcer la coopération avec la Corée du Sud

Séoul — La Corée du Sud a exprimé son intérêt à renforcer la coopération avec l'Angola, dans les domaines culturel et social, a déclaré lundi, à Séoul, le ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Chikoti.

Le gouvernant angolais, qui séjourne dans la capitale sud-coréenne, a précisé que durant la rencontre avec le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Song So Ken, que la Corée du Sud était intéressé de travailler avec l'Angola dans les domaines culturel et social et souhaitait raffermir la coopération dans divers domaines déjà existants.

"Le ministre veut que l'Angola et la Corée du Sud croissent dans ces secteurs et croit qu'il y a beaucoup de choses que l'Angola pourrait réaliser avec la Corée du Sud dans les mêmes domaines", a dit le chef de la diplomatie angolaise, qui durant son séjour s'est réunit avec le corps diplomatique africain accrédité dans ce pays et a inauguré la nouvelle ambassade d'Angola.

Selon lui, les Sud-Coréens veulent une bonne relation avec les Angolais et, par conséquent, l'Angola doit correspondre aux attentes.

"Nous sommes en mesure de travailler dans ce sens", a lâché le ministre, qui effectue une tournée dans certains pays d'Asie et d'Océanie.