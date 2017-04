Cameroun: Communauté urbaine de Douala - On parle finances et développement

Parmi les sujets évoqués lors du conseil de communauté jeudi dernier, le principe de l'unicité de caisse.

«Pour l'unicité de caisse, que M. le préfet prenne ce problème à bras-le-corps afin que les collectivités territoriales décentralisées soient quelque peu épargnées de ce système un peu dur. Parce que les dotations générales de fonctionnement ne sont pas virées aux mairies. Donc, quelle que soit la performance qu'un maire voudrait avoir, il ne pourrait pas. »

Ces propos de Fritz Ntonè Ntonè, le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala (Cud) ont été applaudis par plusieurs maires et autres responsables des collectivités territoriales décentralisées (CTD) de Douala ayant pris part à la session ordinaire du conseil de communauté pour le premier trimestre 2017, le 13 avril dernier.

C'était à la salle des Actes Rudolph Tokoto de la Cud, en présence du préfet du Wouri Joseph Bertrand Mache Njouonwet.

L'unicité de caisse, un principe qui régit le circuit du Trésor public et qui est matérialisé par la centralisation des opérations d'encaissement et de décaissement effectuées par les comptables publics dans un compte unique à la banque centrale, selon le décret n°2013/16 du 15 mai 2013 du président de la République, portant règlement général de la comptabilité publique.

Ses difficultés pour les CTD ont donc été évoquées lors de la session consacrée à l'adoption du compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Des freins comme le possible retard dans les chantiers de la ville, des complications avec les fournisseurs, etc. Même si le délégué du gouvernement reconnait que « des efforts sont en train d'être faits par le Trésor public pour résoudre ce problème. »

Pour en revenir au compte administratif, il est équilibré en recettes à plus de 58 milliards F et en dépenses à plus de 51,5 milliards F, avec un excédent de plus de 6,5 milliards F. L'exercice 2016 est jugé satisfaisant par Fritz Ntonè Ntonè, réalisé à près de 84%.

En termes de perspectives de développement, dans le cadre de la coopération Douala-Bordeaux, un expert va séjourner dans la ville pendant un an pour la mise en œuvre des axes de collaboration de la convention. Et déjà, rendez-vous ce 18 avril 2017 pour le retour de la plateforme de collaboration entre la Cud et les communes d'arrondissement de Douala (Cad).