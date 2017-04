Afrique: Tour du Togo 2017 - Akanga Raouf demande l'assistance de l'état togolais

La réforme du secteur foncier est en marche. La route est longue et pavée d'obstacles, mais les pouvoirs… Plus »

« Je tire chapeau à mes coéquipiers, un grand respect à toute l'équipe togolaise. Mes coéquipiers sont très courageux. Je dis d'ailleurs que les togolais sont très courageux dans le domaine du sport. Malgré nos maigres moyens, bien qu'on ne soit pas salarié, on se bat. Défendre les couleurs du drapeau, c'est la plus grande des choses qui m'arrivent dans la vie et je pense que c'est la même chose pour mes coéquipiers. Je prie Dieu que les coéquipiers puissent avoir le vélo que j'ai et qu'on puisse avoir des sponsors. Nous allons faire des surprises. Des Burkinabés, des Ivoiriens ne sont pas des machines, ils sont tous des humains comme nous. Et c'est des petits réglages qui manquent, des petites choses. Nous prions la fédération, l'état togolais de nous accompagner ».

Mais encore faut il que la sélection du Togo se montre ambitieuse et travailleuse. Pour Akanga Raouf, la question du matériel demeure et il faut que l'état togolais ainsi que les sociétés répondent favorablement pour des résultats meilleurs dans le futur.

« Moi personnellement je garde les têtes hautes. Parce que les équipes européennes ne sont pas venues pour faire de cadeau. Ce sont des semi-pros. Je l'ai connait tous. Si j'ai pu faire deuxième et deux fois quatrième, c'est bien, cela veut dire que le niveau vient. Si vous vous souvenez bien, il y'a quelques années, on fait le tour, il n'y a aucun togolais dans les 10 premiers. C'est déjà un pas vers l'avant. Je suis seulement déçu de n'avoir pas pu tenir ma promesse, celle de gagner une étape pour le Togo » a-t-il ajouté. Le numéro togolais se projette déjà sur sa prochaine compétition qui est le tour du Bénin.

Arrivé 4è à l'issue de la 6è et dernière étape du tour cycliste international qui a pris fin ce dimanche, Akanga Raouf fait le bilan de la participation togolaise. Le capitaine du Togo jette des fleurs à ses coéquipiers et demande aux autorités de son pays, ainsi que les sociétés d'aider cette discipline. Mais avant, il se dit déterminer pour relever le cyclisme togolais.

