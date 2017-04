Algérie: Sofiane Hanni - « Un des plus beaux but de ma carrière »

Juste après avoir marqué son but, Sofiane Hanni a couru en direction des supporters anderlechtois la main à l'oreille. « Ce n'est pas de la provocation, je voulais leur dire que j'ai besoin d'eux et que l'équipe a aussi besoin d'eux.

« C'est certainement l'un des plus beaux buts de ma carrière », a lancé le capitaine d'Anderlecht. « Et l'un des plus importants. En général je marque sur une ou deux touches de balle mais là je suis parti à l'instinct. Je ne me pose pas de questions, c'était comme à l'entraînement. »

Servi par la pépite Anderlechtoise Youri Tielemans, l'Algérien fait jouer sa belle technique balle au pied et s'en va passer en revue toute la défense ostendaise avant d'ajuster Silvio Proto (48'). Hanni signe un 9ème but de la saison de toute beauté !

Anderlecht a empoché un précieux succès sur la pelouse d'Ostende dans le cadre de la 3e journée des Play-Offs I et consolide sa place de leader. C'est le Fennec d'Algérie Sofiane Hanni, auteur d'un but sensationnel, qui a offert les trois points à la maison mauve.

