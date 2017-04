Togo: Nouvel axe de coopération entre le pays et la Belgique

L'Africa Belgium Week s'est ouvert mardi à Genval, une ville située dans le Brabant wallon (23km de Bruxelles).

Cette événement à caractère économique est organisé par Africa Rise, un organisme belge qui a pour vocation de faciliter les contacts entre les entrepreneurs européens et leurs homologues africains et de participer à l'émergence économique et sociale du continent africain.

Le Togo en est l'invité d'honneur.

Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Lomé parmi lesquelles Ignace Clomegah, le conseiller économique du chef de l'Etat, Bernadette Legzim-Balouki, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, et Marc Ably-Bidamon, le ministre des Mines et de l'Energie.

Egalement présents le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) Germain Meba et le patron des patrons Laurent Coami Tamegnon.

Ce forum économique qui se déroule jusqu'au 20 avril rassemble des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des chefs de gouvernement venant d'Europe, d'Afrique et du reste du monde.

Les échanges économiques entre la Belgique et le Togo sont encore modestes. Ce rendez-vous a l'ambition de créer les bases d'un nouvel axe de coopération.