Cameroun: Yaoundé VI - Plus de trois mois sans maire

En septembre 2013, c'est le maire d'alors, Jean Claude Adjessa Melingui, qui décède. Alors que plus tôt, en 2006, c'est Robert Atangana qui est débarqué pour des soupçons de malversations financières et d'absentéisme.

Des voix dénoncent en effet l'immixtion de la hiérarchie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), majoritaire parmi les conseillers, et les manœuvres des différents états-majors pour la désignation d’un candidat. Pendant ce temps, des candidatures plus ou moins déclarées s'impatientent et poussent pour la tenue du conseil.

Selon des indiscrétions, le conseil municipal devant aboutir à la désignation d’un nouveau maire ne s'est pas encore tenu pour cause de divisions au sein de l'exécutif communal. Le maire et ses adjoints constituent l'exécutif communal.

Le texte cité plus haut stipule en son alinéa 2 que « l'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1 par un adjoint, suivant l'ordre de préséance ou, à défaut, par l'un des cinq conseillers les plus âgés, désigné par le conseil municipal ».

