Burundi: L'ONU dénonce les chants appelant au viol des femmes de l'opposition

Les quartiers de Carama et Kinama, dans le nord de la capitale Bujumbura, sont régulièrement… Plus »

Des rapports indiquent une nette augmentation des cas de disparitions forcées entre novembre 2016 et mars 2017. Entre avril 2015 et le 10 avril 2017, selon des sources onusiennes, plus de 400.000 personnes ont fui le Burundi.

Selon lui, l'incitation au meurtre et au viol est particulièrement préoccupante alors que des rapports continuent de faire état de graves violations des droits de l'homme au Burundi, notamment le recours systématique à la torture par les forces de sécurité et les raids nocturnes menés par les Imbonerakure aux domiciles de personnes qui refusent de rejoindre le parti au pouvoir.

Le 3 avril, durant une réunion sur la situation sécuritaire, le gouverneur de Makamba aurait exhorté la population locale à maintenir elle-même la sécurité, à arrêter toute personne suspecte, à fouiller chaque sac et valise et à « éliminer immédiatement » chaque personne suspectée d'être un insurgé.

