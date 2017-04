Algérie: Aviation civile - Adoption du programme national de sécurité (JO)

Ce comité, présidé par le représentant du ministre chargé de l'aviation civile, est composé de représentants des ministères, respectivement, de la Défense nationale, de l'Intérieur et des collectivités locales, des Travaux publics, ainsi que du représentant du Directeur général de la sûreté nationale, de sous-directeurs du ministère des Transports et des représentants de la société d'économie mixte de contrôle technique des transports VERITAL, de l'Etablissement national de la navigation aérienne, d'Air Algérie et de Tassili Airlines.

Ainsi, une Unité opérationnelle de sa mise en œuvre est créée auprès de cette Direction, qui est composée des experts compétents dans les domaines des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile, la navigation aérienne, l'exploitation technique des aéronefs, la navigabilité des aéronefs, les licences du personnel, l'exploitation des aéroports et la météorologie.

