Afrique: Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2017

Le deuxième Forum de la Surveillance de l'Environnement et de la Sécurité en Afrique (MESA) se… Plus »

Une lueur d'espoir donc, mais qui reste fragile. Les incertitudes politiques et les pannes d'électricité plombent les perspectives sud-africaines. La politique monétaire volatile du Nigeria et de l'Angola risque de provoquer une inflation à deux chiffres. Le FMI prévient : ces trois économies ont besoin de réformes de fond si elles veulent améliorer durablement leurs performances.

Pour la première fois depuis deux ans, le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale. Certes il s'agit d'une légère progression, 0,1% pour l'année en cours. Mais le fonds monétaire se montre optimiste en raison de l'accélération de l'activité économique dans toutes les zones du monde, et plus particulièrement dans les pays riches.

Le Fonds monétaire international a publié mardi 18 avril ses prévisions pour l'économie mondiale en 2017. Il prévoit une légère hausse et relève ainsi à 3,5%, contre 3,4% auparavant, ses attentes pour cette année. En revanche l'institution financière internationale est moins optimiste à moyen terme à cause des tendances protectionnistes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.