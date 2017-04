Cote d'Ivoire: Max-Alain Gradel - Sur le départ de Bournemouth

Avec 9 apparitions en Premier league cette saison et aucune titularisation, Max-Alain Gradel se penche de plus en plus sur son avenir. Débarqué à Bournemouth à l'été 2015, l'Ivoirien se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas vue venir.

« J'envisage un départ. Et ça, c'est clair pour moi et le club. Un joueur de mon statut, j'ai plus 16 ans, ne peut pas se contenter de ça. Et dans la vie, c'est important que tout se fasse dans le respect. Je pars en fin de saison et c'est clair. Il y a plusieurs pistes, mais dans le football il ne faut également pas trop vite s'avancer« , a-t-il confié dans Talents d'Afrique sur Canal+. Et il annonce avoir des touches: « Depuis janvier, il y a eu beaucoup d'offres. De la France, d'Angleterre et d'Espagne. Mais il faut faire de bons choix, ne pas se précipiter et faire les mêmes erreurs. Ça ne sert à rien de dire que je vais dans tel club et qu'à la fin ça ne se fasse pas. Ma priorité, c'est l'Angleterre« .

Gravement blessé à son arrivée, Gradel pensait pouvoir donner la pleine mesure de son talent, depuis qu'il est revenu en forme: » Je pensais faire une grosse saison. Mais ça s'est passé autrement. Il faut passer là dessus et en tirer des leçons. Car c'est soit on accepte cette situation, soit on se retrousse les manches. C'est soit on fait des sorties médiatiques pour dénoncer, soit on se tait, on donne tout ce qu'on a pour prouver au club qu'il a tort. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je m'entraîne et me donne à 100%. Et quand l'entraîneur qui fait des choix me dit : « Je suis très content de la manière dont tu t'entraînes, tu es l'un des meilleurs à l'entraînement. Je suis dans une situation où quand je ne te fais pas jouer, j'ai mal », ce sont des mots forts. Si le coach fait marche arrière et recommence à me faire jouer même des bouts de matches, c'est qu'il a peut être pris conscience de quelque chose« .