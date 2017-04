Angola: La ministre de la Culture pour la création des musées régionaux

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a exprimé mardi, à Luanda, l'intention de la création de musées régionaux dans le Centre, Nord et Sud du pays, semblable à ce qui existe dans la région Est avec le Musée régional de Dundo, comme un moyen de mieux valoriser et protéger la mémoire culturelle collective des Angolais.

Parlant aux journalistes à la fin d'une visite aux installations Palais de Fer et de la Maison de Culture Brésil / Angola, dans le cadre de la Journée internationale des monuments et sites, Carolina Cerqueira a dit que la création de ces institutions contribuerait à regrouper les biens culturels et historiques des diverses localités dans les musées régionaux, évitant ainsi leur dispersion, ce qui contribue à leur valorisation, diffusion et et préservation.

Le Musée régional de Dundo, province de Lunda Norte, accueille des biens culturels de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte.

Carolina Cerqueira a souligné que les études étaient en cours pour réaliser ce projet, sollicitant à cet effet, la participation des partenaires et des mécènes.

Sur l'état actuel des monuments et sites inventoriés et classés, la ministre a reconnu que certains exigeaient des mesures urgentes compte tenu du degré élevé de leur dégradation.

La gouvernante a affirmé que le processus de réhabilitation, réaménagement et conservation des monuments et sites historiques devraient compter sur la participation active des partenaires, des mécènes et des communautés.