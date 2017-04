Angola: Lunda Sul - La ministre des Pêches visite des travaux de l'école agraire

Des logements du type T2 et T3, respectivement pour les directeurs et enseignants, des maisons mitoyennes pour loger certains employés, deux internats pour 90 étudiants, un terrain polyvalent, un étang de pêche, entre autres, sont contenus dans des compartiments de cette future institution scolaire.

L'école aura une salle informatique, une salle d'enseignants, une bibliothèque, une infirmerie pour les premiers soins, une zone administrative, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, une cantine, des espaces d'appui à la transformation de certains produits végétaux et animaux et machines agricoles.

L'infrastructure, qui s'encadre dans un projet du Ministère de l'Agriculture et Développement Rural, est érigée depuis février 2016, sur une dizaine d'hectares, comprenant dix salles de classe, dont deux avec des caractéristiques de laboratoire pour les cours de biologie et Chimie.

«Le secteur agricole a besoin des cadres et techniciens plus qualifiés, et cette école, une fois achevées, comblera ce vide au niveau de la région orientale en particulier », a souligné la gouvernante.

Elle a dit que le projet représentait la volonté de l'Exécutif de continuer à mettre en œuvre des politiques et mesures visant le développement de l'agriculture et donc la diversification de l'économie nationale en cours dans le pays.

La gouvernante, accompagnée des directeurs nationaux de l'aquaculture, António da Silva, de l'infrastructure, Filomena da Mata, et de la pêche artisanale, Nkossi Luieye, de la gouverneure de Lunda Sul, Cândida Narciso, a été informée, entre autres, du niveau de mise en œuvre du projet, du nombre de travailleurs impliqués, des délais pour la conclusion et la livraison.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.