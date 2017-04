Angola: Un bon niveau d'exécution des travaux des routes secondaires

Le Conseil de coordination stratégique pour l'aménagement territorial et le développement économique et social de la province de Luanda est dirigé par le Président de la République et Chef de l'Exécutif.

Participent à la rencontre, les membres de l'Exécutif et du gouvernorat de Luanda. La ville de Luanda comprend les municipalités de Cazenga, Cacuaco, Belas, Viana, Talatona, Icolo e Bengo, Kissama et Kilamba Kiaxi. Elle a environ huit millions d'habitants.

Il a noté que dans le même cadre, il est également prévu la remise en état de l'avenue Fidel Castro, dont les travaux se déroulent de manière satisfaisante et qui doivent être achevés entre juin et septembre.

Le deuxième axe comprend les routes Luanda-Viana et Catete qui reliera la 7e Avenue, dans la municipalité de Cazenga. Il comprend encore la même zone (nouvel aéroport), la liaison qui va de Golfe à Camama et l'autoroute.

Luanda — Les travaux des routes secondaires et tertiaires (deuxième phase) de la coque urbaine de Luanda, considérée comme la "phase la plus profonde", sont effectués à 70 pour cent, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat à l'Habitat, António Flor.

