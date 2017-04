Angola: Le Conseil de coordination de Luanda analyse des projets sociaux

Luanda — Une évaluation détaillée du projet de routes secondaires et tertiaires de la capitale est faite mardi par le Conseil de coordination stratégique pour l'aménagement territorial et le développement économique et social de la province de Luanda.

Parmi les documents à l'ordre du jour de la réunion, qui est présidé par le Président de la République, José Eduardo dos Santos, il y a l'appréciation du plan provincial de l'assainissement urbain et l'accès au nouvel aéroport international de Luanda.

De même, les participants analysent aussi le programme de réaménagement de la municipalité de Cazenga et la définition des voies exclusives pour le transport routier régulier collectif urbain de passagers.

La rencontre compte sur la participation des membres de l'Exécutif, le gouverneur de Luanda, Higino Carneiro et les responsables des bureaux du gouvernorat provincial local.

La ville de Luanda regroupe les municipalités de Cazenga, Cacuaco, Belas, Viana, Talatona, Icolo e Bengo, Kissama, Kilamba Kiaxi et compte environ huit millions d'habitants.

Le Conseil de coordination stratégique pour l'aménagement territorial et le développement économique et social de la province de Luanda est présidé par le Président de la République et Chef de l'Exécutif.

Cet organe est intégré, entre autres entités, le vice-président de la République et le ministre d'État et chef de ma maison civile du Président de la République.

Le Président de la République et chef de l'Exécutif peut inviter d'autres entités publiques et privées exerçant des activités liées à l'objet du conseil récemment créé à assister à ses réunions.