Angola: Les ambassadeurs du Soudan et du Maroc se réunissent avec le gouverneur de Luanda

Luanda — L'ambassadeur de la République du Soudan et du Royaume du Maroc en Angola, respectivement Khalid Mohamed Farah El Fahal et Saadia El Alaoui, se sont déplacés mardi, au Gouvernorat de Luanda provincial pour aborder des questions liées à la coopération entre leur pays et l'Angola.

Reçus en audience séparée par le gouverneur de la province de Luanda, Higino Lopes Carneiro, les diplomates ont eu l'occasion de parler de la possibilité d'une coopération entre Khartoum/Luanda et Luanda/ Cassablanca dans divers domaines.

Après la réunion, tenue au siège du gouvernorat rovincial dans le district urbain de Ingombota, Khalid Mohamed Farah El Fahal a dit à la presse que l'intention était de relancer les bases de coopération entre la République du Soudan et l'Angola.

Le diplomate soudanais a indiqué qu'il s'agissait d'intensifier de plus en plus des liens de coopération existant entre les autorités angolaises et de son pays.

Selon lui, l'intention est que ces relations soient complètes, également, aux gouvernorats de Luanda et de Khartoum dans divers domaines.

A son tour, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, a également exprimé le désir de réaliser le projet de jumelage entre Casablanca et Luanda dans les différents domaines.

"Il y a un nombre important de secteurs de coopération entre les deux capitales, que nous pouvons développer, en mettant l'accent sur la gestion urbaine et des deux villes", a-t-il dit.

Lors de l'audience avec le gouverneur de Luanda, a expliqué le diplomate, il a émis le souhait de la mise en œuvre des liens de coopérations et de travailler pour leur renforcement.