Angola: La Police Nationale prépare avec rigueur la sécurisation des élections

L'ambassadeur de la République du Soudan et du Royaume du Maroc en Angola, respectivement Khalid Mohamed Farah El… Plus »

Dans cette rencontre de deux jours, les participants vont également tracer le bilan de l'activité administrative et opérationnelle menée par les différents organes de la corporation au cours du trimestre dernier et projeter d'autres actions.

A cet effet, a-t-il expliqué, il est nécessaire que l'effectif soit équipés d'outils et techniques adéquats afin qu'il corresponde aux attentes de la population, "maintenant un comportement digne et exemplaire qui ne laisse aucun doute sur le véritable rôle de l'agent de l'ordre".

Le Commissaire général parlait à l'ouverture du Conseil consultatif Elargi extraordinaire de l'organe, convoqué pour faire le bilan de la sécurisation du processus d'inscription électorale et passer en revue l'état de préparation des forces et des moyens qui assureront les élections générales.

Luanda — La Police Nationale prépare rigoureusement les procédures à adopter par les forces de l'ordre avant, pendant et après les élections générales d'août, pour qu'elles déroulent dans un climat de paix et d'harmonie, a déclaré mardi, à Luanda, le commandant général de la corporation, Ambrósio de Lemos.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.