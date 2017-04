Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi réussit son retour à Kinshasa

Président du Rassemblement qu'il préside à côté de Pierre Lumbi, président du Conseil des sages de ce regroupement politique de l'Opposition, Félix Tshisekedi a secoué le cocotier. Il a mis la barre si haut qu'en face de lui, notamment dans la Majorité présidentielle et du côté de la fronde du Rassemblement menée par Joseph Olenghankoy, on broie du noir.

Après la démonstration de force mardi, le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris plus de galons qu'avant. C'est un leader confirmé qui est sur les traces du sphinx de Limete. Tel père tel fils, dit-on. Mardi à son arrivée à Kinshasa, Félix Tshisekedi a prouvé qu'il est véritablement sur la lignée de son père, Etienne Tshisekedi. C'est un acteur sur qui il faudra désormais compter dans les prochains jours.

Le retour réussi de Félix Tshisekedi est une véritable consécration de sa popularité. Mardi, le président du Rassemblement a pu enfin jauger son degré d'adoption par la population kinoise. Désormais, entre lui et le peuple, le mariage est scellé. Ce qui lui donne plus de responsabilité dans l'accomplissement de sa noble mission, à savoir amener le peuple vers l'alternance démocratique par l'organisation des élections.

