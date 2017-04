Congo-Kinshasa: Destitution du gouverneur du Haut-Katanga

Est-ce cette accumulation de gestion calamiteuse qui a provoqué la procédure de destitution? C'est une possibilité. Reste qu'il est plutôt rare de voir un gouverneur désigné par la majorité désavoué quelques mois plus tard par cette même majorité. Certaines sources se demandent s'il n'y a pas des raisons plus politiques à ce désaveu soudain.

La cause de ce désaveu ? La mauvaise gestion de la province du Haut-Katanga. Un rapport d'une Commission d'enquête parlementaire pointe en effet tout une série de dysfonctionnements : de possibles détournements de fonds publics, des relations tendues entre le gouverneur Jean-Claude Kazembe et ses collaborateurs, mais aussi des cas de passation de marchés publics en violation de la procédure ou encore la non-exécution du budget tel que voté par l'Assemblée provinciale.

