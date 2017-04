Afrique: 1, 4 million de malades du SIDA sur le continent n'ont pas accès au traitement

Le plan de rattrapage Vih/sida en Afrique de l'ouest et du centre en cours depuis juin dernier va être… Plus »

Le directeur régional de l'Afrique de l'ouest et du centre de l'ONUSIDA s'exprimait lors d'un déjeuner avec la presse organisé en marge de la tenue en mai prochain d'un atelier sur "la santé et le dividende démographique" en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

"L'Afrique de l'ouest et du centre compte six millions de personnes vivant avec le Vih. Il y a 1, 4 million de personnes dépistées volontairement mais qui n'ont pas accès au traitement et ceci n'est pas de leur fait" a souligné M. Diallo.

Dakar — Quelque 1, 4 million sur les 6 millions de personnes vivant avec le Vih/Sida en Afrique de l'ouest et du centre n'ont pas accès au traitement antirétroviral alors qu'elles ont été dépistées volontairement a relevé, mardi à Dakar, le directeur régional de l'Afrique de l'ouest et du centre de l'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le Sida (ONUSIDA), Djibril Diallo.

