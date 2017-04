Ile Maurice: Débat - koz kreol, vous avez dit «unparliamentary» ?

«Don't make gestures with me.» Cette petite phrase du Deputy Speaker Sanjeev Teeluckdharry résume bien la situation.

Officiellement, le kreol n'est pas la langue des Honourable members. Dans la pratique, il émaille les débats parlementaires, s'étale quand les débats s'enflamment. La preuve : en épluchant le Hansard - le compte rendu - des trois séances depuis la rentrée parlementaire du 28 mars, nous avons choisi quelques phrases retenues pour la postérité. Le Hansard ne retient que les répliques de l'orateur au micro, pas celles émises en position assise par les autres membres de l'assemblée. Comme l'a dit le Deputy Speaker.

À l'ordre du jour de ce mardi 18 avril 2017 : la question du député de l'opposition Alan Ganoo, adressée au Premier ministre. Il veut savoir si, à la suite de la retransmission en direct des travaux parlementaires, le Premier ministre va permettre l'utilisation du kreol au Parlement, pour la compréhension des débats par une plus large partie de la population.

Pravind Jugnauth, Premier ministre

«Rékin pa fer tapaz (... ) Mo pa enn rékin mwa selman!» (Sur les sociétés d'Álvaro Sobrinho)

«Éta alé do.»

«Li kuma enn dada mem.»

«That is the right saying: perdi dan bwa dan lakour !»

Salim Abbas Mamode, député de l'opposition

«Mwa ki pé kozé la ! Rutnah ki pé arivé ! To anvi vinn proféser !»

Rajesh Bhagwan, député de l'opposition

«Sirman to al fer test leker laba twa ! Al touy twa!» (À la question sur les salaires de Vijaya Sumputh, l'ex-présidente du Cardiac Centre de Pamplemousses)

«This zanfan lakaz of Sun Trust.»

«Ki alé do! To kas sa! Larzan piblik sa, pa pou twa !»

«Ki to dir manter, mwa ! Ey ou ki manter do, batiara.»

«The famous bal kouler case.»

Shakeel Mohamed, chef de file du Parti travailliste au Parlement

«Nou pa per zot, zot pou koné ki nou, nou pou manz ar zot.» (Citant l'express lors de la motion de censure contre la Speaker)

«Lavérité fer dimal ! Mem bann dimoun lot koté dir zot dakor ar mwa !»

«... Right Honourable PM here gets annoyed because of a question I am putting and he tells me, "al okip zafer Gorah Issac".»

«Kan to lev mwa 7h gramatin to pa dir ! Zot tou rod fer kamarad ar mwa, mé zot pa partaz linformasion.»

Santaram Baboo, député de l'opposition

«She even told me, "ou bizin koné kifer ou let inn tardé pu sinyé".» (Répétant ce que la Speaker lui a dit)

Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition

«FSC klerman inn fané.»

Étienne Sinatambou, ministre de la Sécurité sociale et de l'Environnement

«Ki fer mo bizin less li kozé ?» (Sur l'intervention de Shakeel Mohamed lors des débats de la motion de censure)

«If I had to give a title to the film, it would have been "Aret to sinéma".»

«This morning, I heard, I mean I saw Honourable Bhadain pointing a finger at the vice PM and telling him, "to pu koné batiara".» -(S'adressant au Deputy Speaker)

«Honourable Bhadain said to you, to gayn lord ar boss»

«Mwa mo pa voler.»

«I heard the leader of the opposition say "pourtan li kokin mem" speaking of Mr Sobrinho.»

«Another member said : "Bé manz dan mem lasiet" and then corrected and said : "Manz dan mem kuyer".»