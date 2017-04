Ile Maurice: Sécurité - Le gouvernement effectue un audit des routes

Nando Bodha a aussi souligné que quatre moto-écoles seront opérationnelles à partir de juillet et cinq autres au cours de l'année. De plus, sur les cinq prochaines années, 150 000 motocyclistes qui détiennent un permis d'apprenti (learner) seront graduellement formés.

D'autres mesures incluent la remise à neuf des drains et trottoirs, la construction de rampes, l'amélioration de l'éclairage public, la sensibilisation des compagnies de construction quant à leur responsabilité dans la réparation du réseau routier après des travaux. Mais aussi le lancement en 2015 de campagnes de sécurité routière à l'intention des motocyclistes, l'amendement du Road Traffic Act en novembre 2016 pour l'introduction de pénalités plus strictes.

Nando Bodha a donné une liste de mesures. Parmi celles-ci, un audit de la sécurité des routes est en train d'être effectué. L'idée est d'identifier les tronçons dangereux et d'y proposer des solutions. Une autre mesure consiste en l'institution d'une Road Crash Investigation Facility. Le but est de comprendre les mécanismes des accidents de la route.

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun répondait, le 18 avril 2017 au Parlement, à une question de Sudesh Rughoobur qui l'a interpellé sur les mesures prises pour prévenir les accidents impliquant les cyclistes et les motocyclistes.

