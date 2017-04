Cote d'Ivoire: Énergies renouvelables - Des experts africains en formation à Bingerville

[18-04-2017 20h00] « Le réseau interconnecté des 14 pays sera achevé en 2019 ».

Énergies renouvelables: Des experts africains en formation à Bingerville

Des experts des sociétés d'électricité des pays francophones et lusophones de l'espace Cedeao se forment à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau interconnecté.

Cette formation qui s'étendra sur 4 jours a débuté, ce mardi 18 avril 2017, au centre des métiers de l'électricité (Cme) à Bingerville. « C'est l'impact néfaste des activités industrielles à base d'énergies fossiles sur la préservation du cadre de vie qui a suscité cette initiative visant à promouvoir l'utilisation d'énergies propres », a justifié Siengui Appolinaire Ki, secrétaire général de West Africa power pool (Wapp) à la cérémonie de lancement.

La prise en compte de ce type d'énergie pouvant être éolienne ou solaire aidera selon lui non seulement à préserver la nature en garantissant un développement durable des sociétés par la lutte contre les changements climatiques, mais également à outiller ces cadres pour une gestion efficiente du réseau interconnecté ouest africain qui deviendra à terme un marché régional d'électricité. Surtout que « Le réseau interconnecté des 14 pays sera achevé en 2019 », a-t-il indiqué.

Avant d'exprimer son infinie gratitude au chef de l'état et son gouvernement ainsi qu'aux bailleurs de fonds que sont l'Usaid et le Giz représenté par Dr Sonja Zahed expert développement du personnel et suivi évaluation.

Pour Dominique Kakou, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), le choix du Cme ouvert en 1971 est un gage de confiance aux performances de cette structure qui sera certifiée centre de formation d'excellence les jours à venir.

Cette source alternative de production d'électricité « aidera à terme, lorsque les technologies vont évoluer, à baisser les coûts qui seront certainement en dessous de ceux proposés aujourd'hui », a révélé le Dg.

Aux stagiaires, ils ont demandé de tirer le meilleur parti des échanges avec les facilitateurs du Cme et des experts du Tractebel qui sont les formateurs. Et ce, dans le but d'acquérir le maximum de nouvelles connaissances et de savoir-faire au profit de leurs sociétés d'origine respectives.

Ils devraient donc à terme être capables de gérer alternativement les différents moyens de production de l'énergie. Dans le cadre de l'intégration régionale en la matière, des efforts ont été faits. Notamment le lancement des travaux de construction du centre d'information et de coordination intervenu le 17 janvier. Et celui des travaux de construction de l'interconnexion Sénégal-Gambie-Guinée Bissau- Guinée-Mali le 4 février. Cela vient renforcer les réseaux interconnectés déjà existants à savoir celui comprenant le Sénégal, le Mali et la Mauritanie synchronisé et couplé avec celui dit de la "dorsale côtière" qui comprend la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso.