Congo-Kinshasa: Processus électoral - La Majorité Présidentielle à l'attaque !

Il n'est plus important de passer le temps en discutant sur le partage du pouvoir et sur les questions faisant référence à la légitimité de l'une ou l'autre institution. Ce sont des débats inutiles au stade actuel et à conjuguer au passé. Pour l'instant, il faut viser l'essentiel.

Et, l'essentiel, c'est la tenue des élections comme convenu dans l'Accord du 31 décembre 2017. C'est l'option adoptée par la MP depuis le 9 janvier 2017, lors du lancement de la Centrale électorale de cette méga plateforme.

C'est son Secrétaire général, Aubin Minaku, qui l'a dévoilé, lundi 17 avril dernier, au cours d'une réunion de prise de contact ou de collaboration entre la Coordination de la Centrale Electorale et les Points focaux, les personnalités politiques ainsi que les associations affiliées à la MP afin d'unir leurs forces pour les batailles électorales à venir.

Ce grand rendez-vous a pour but essentiel, la mutualisation des intelligences entre ces deux organes en vue de se préparer pour gagner les batailles électorales à venir, à tous les niveaux.

Dans cette perspective, Minaku est au four et au moulin. Tantôt, il mobilise la base, tantôt, il échange avec des dirigeants pour arrêter des stratégies afin de maintenir la survie de leur coalition. C'est donc à la pointe qu'il place tous les membres unis derrière la vision du Chef de l'Etat et de son projet de société.

C'est ainsi que, dans son discours d'ouverture des réflexions, Minaku a demandé aux participants de ne plus dormir sur leurs lauriers.

De se tenir main dans la main pour aller à la conquête du pouvoir. Selon ses dires, la famille politique présidentielle est dans la phase d'entrainement ou de préparation qui ne tolère aucune distraction. Minaku a aussi expliqué en quoi consiste le Collège des Points ainsi que leurs missions.

Pour lui, cette structure est la passerelle d'expression par excellence des points de vue des Partis, Personnalités politiques et Associations affiliées à la Majorité Présidentielle, chaque fois que les questions majeures seront soumises à discussions, en vue du but ultime du combat.

En plus, il a fait savoir que la mission des points focaux n'est pas exhaustive et ne se limite pas seulement à la préparation des élections.

Cet Organe a d'autres charges telles que: la vulgarisation des supports de procédure et des guides des candidats tels qu'élaborés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; la diffusion de la compréhension unanime des formulaires et modèles de bulletins et matériels de vote élaborés par la CENI ; la formation des formateurs électoraux de la Majorité Présidentielle ; la sensibilisation et l'éducation civique et électorale de nos militants et, enfin, l'élaboration d'un projet de charte de bonne conduite des candidats et des témoins des partis politiques, personnalités et associations affiliées à la Majorité Présidentielle.