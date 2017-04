Afrique: SIDA - Un plan de rattrapage pour mettre fin à l'épidémie dans le continent

Quelque 1, 4 million sur les 6 millions de personnes vivant avec le Vih/Sida en Afrique de l'ouest et du centre n'ont… Plus »

"On ne parle plus de réponse maintenant mais de mettre fin à l'épidémie du Vih d'ici 2020" a-t-il noté.

En effet, a expliqué Dr Backory, "au niveau mondial les trois 90 % sont à 60%, 77 et 80 % alors que dans la région ouest africaine seuls 36 % des personnes connaissent leur statut, 28% des personnes dépistées ont accès au traitement et 12% des personnes sous traitement connaissent une élimination de leur charge virale".

Revenant sur les différentes stratégies de ce plan de rattrapage, Dr Joy Backory, conseiller régional en mobilisation communautaire au Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONUSIDA a souligné qu'"il s'agit de rattraper ce que la communauté internationale a appelé "les trois 90", à savoir 90 % des personnes connaissent leur statut sérologique, 90 des personnes dépistées ayant accès au traitement et 90 % des personnes sous traitement antirétroviral connaissent une élimination de leur charge virale".

