Sénégal: "2017, année de la culture est une formidable occasion de mieux positionner ce secteur"

"Tous les acteurs culturels seront avec le chef de l'Etat. Ce sera un moment fort de rencontre entre le premier protecteur des Arts et Lettres et ceux-là même qui sont chargés de véhiculer cette culture", a-t-il dit.

Selon Mbagnick Ndiaye, les pouvoirs publics sont par ailleurs en train d'étudier la possibilité de mettre en œuvre, cette année, une vingtaine de recommandations formulées par les membres du Conseil économique social et environnementale, des mesures et orientations jugées innovantes pour la gestion et la valorisation des infrastructures et industries culturelles.

Il a parlé d'un accueil favorable de "toute la famille de la culture, à tous les niveaux et tous les secteurs, notamment le livre avec les écrivains, le cinéma avec les cinéastes, les arts visuels avec les plasticiens et autres".

La célébration de 2017 comme "année de la culture" devrait "aussi permettre de montrer que la culture porte et promeut les valeurs éthiques, la citoyenneté et la conscience nationale sans lesquelles tout effort de développement est voué à l'échec", a dit le ministre.

