Sénégal: L'enseignement premier secteur pourvoyeur d'emploi

communiqué de presse

La répartition de la population dans l'emploi salariée selon les secteurs d'activités indique que ce sont les branches d'activités « Enseignement» avec (12,3%) des effectifs qui emploie le plus.

Il est suivi du secteur des «Activités de fabrication» (11,4%); «Construction» (10,9%); «Agriculture, sylviculture, pêche» (9,3%); le «Transport et l'entreposage » (8,2%) ; «Commerce et réparation» (8,1%) et les «Activités spéciales des ménages» (6,0%) qui regroupent la plupart des employés rémunérés.

Au quatrième trimestre plus du tiers de la population en emploi (38,4 %) avait un emploi salarié dont 70,7 % vivaient en milieu urbain contre 24,3 % en milieu rural et était constituée par 72,5 % d'hommes et 27,5 % de femmes.

La part de l'emploi salarié dans l'emploi en milieu urbain (44,2%) est plus importante qu'en milieu rural (29,3%). L'écart est légèrement plus accentué selon le sexe, avec 44,1% des hommes ayant un emploi salarié contre 28,8% de femmes.