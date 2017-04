communiqué de presse

L'accréditation médias est désormais ouverte pour le Forum 2017 du Sommet mondial sur la société de l'information (Forum du SMSI, 12-16 juin 2017).

Selon un communiqué, le Forum 2017 du SMSI, qui devrait accueillir plus de 2 500 délégués internationaux, représente le plus vaste rassemblement annuel de la communauté des technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement.

Selon la même source, le Forum de cette année sera axé sur les grandes tendances du développement durable et les initiatives en faveur de TIC inclusives dans les domaines identifiés comme prioritaires par les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies, comme la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'environnement, les infrastructures et l'innovation.

Le thème principal du Forum 2017 du Sommet mondial sur la société de l'information (Forum 2017 du SMSI) sera l'utilisation des TIC pour faire progresser la réalisation des ODD.

Le Forum offre aux médias l'occasion de rencontrer individuellement des experts à l'avant-garde des TIC au service du développement et de se rendre compte par eux-mêmes des dernières avancées dans ce domaine.

Au cours du Forum 2017 du SMSI, plus de 200 ateliers spécialisés et un certain nombre de manifestations en direct seront organisés, à savoir: Prix SMSI 2017: ces Prix mettent en avant des exemples de réussite dans la mise en oeuvre de stratégies axées sur le développement qui tirent parti du potentiel des TIC au service des ODD, entre autres.