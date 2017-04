Cameroun: Pr Lazare Kaptué - « Nous avons 600 millions disponibles à rembourser cette année à l'AFD»

A l'occasion de la rencontre entre les professionnels de médias et les dirigeants de l'AED-UdM, le Pr Lazare Kaptué a accordé une interview aux journalistes. Dans cet entretien à bâton rompu, « le guide exemplaire » apporte la lumière sur les faits qui ont failli ternir l'image de l'UdM. Par ailleurs, il se dit confiant et rassure que le remboursement du crédit accordé à l'institution par l'AFD, sera substantiellement amorcé courant cette année.

Quelles sont les motivations qui vont ont conduit à recevoir une équipe de journalistes triés sur le volet à l'UdM ?

C'est très simple. L'on dit le plus souvent, qu'il faut faire et faire savoir. Car si vous ne faites pas savoir ce que vous faites, c'est comme si vous ne faites rien. Nous avons bien voulu que vous veniez à l'UdM, être le témoin et au fait de ce que nous faisons ici. Que vous fassiez votre propre opinion, ce que vous avez vu et entendu et non celle calquée sur les ont dit.

Apparemment les chantiers de l'UdM sont innombrables

Justement, notre devise « Toujours Rechercher l'Excellence », est claire et le démontre à suffisance. Il s'agit dans cet engagement perpétuel et permanent, de toujours tendre vers les cimes. L'on ne le dira jamais assez, nous nous y attelons avec dévouement.

Vous ambitionnez de devenir une université autonome. Que peuvent être les garanties de cette autonomisation ?

Je crois qu'à mon humble avis, des journalistes d'investigation comme vous, qui avez visité d'autres institutions privées comme publiques, pouvez vous-mêmes répondre à cette question. Je vous poserai une autre, celle de savoir si à partir de ce que vous avez vu, l'UdM peut devenir autonome ? C'est l'un des objectifs de votre invitation : faire des comparaisons avec ce qui est fait ailleurs. Les bâtiments qui sortent des terres comme des champignons peuvent témoigner de ce que l'UdM vise très loin.

En termes d'infrastructures, vous avez besoin de quel montant exactement pour boucler tous les travaux prévus ?

Il n'est pas très évident aujourd'hui et au travers de cette tribune, de vous donner une réponse précise à ce sujet. Une chose est sûre, les 5 bâtiments sont en voie de finition. Nous avons laissé de côté 5 autres sur les 10 initialement négociés avec l'Agence Française de Développement au cours des années 2010-2011. A cause de l'inflation, le coût de matériel de construction a augmenté sur le marché. Les 5 milliards qui en 2010 nous auraient permis de construire les 10 bâtiments, ne peuvent en construire de nos jours que 5. Nous sommes en train de chercher le financement pour réaliser d'autres infrastructures.

Au sujet du prêt concessionnaire de 5 milliards, pouvez-vous nous rassurer que vous allez rembourser dans les délais ?

Pourquoi pas ? Vous voyez nos effectifs. Les responsables de l'AED vous ont renseigné que pour cette année, 600 millions sont en banque pour le remboursement. Nous n'irons pas demander le crédit pour rembourser d'autre crédit.

Depuis un temps, l'image de l'UdM a été ternie entre le mouvement d'humeur des étudiants et la mise à l'écart de certains dirigeants. Quelle est la situation actuelle.

Dire que l'image de l'UdM a été ternie, je m'inscris en faux. Des gens ont voulu déstabiliser l'institution en tordant les faits sur le terrain. Mais nous avançons et vous le conviendrez avec moi. Des étudiants sont en salles de cours, des cadres et autres responsables sont chacun à son poste de travail.

Parlant du mouvement d'humeur, il s'agissait des étudiants de 7e année de pharmacie et d'odontostomatologie. Cela a interpellé et impliqué les autorités administratives qui nous ont accompagnées dans la sortie de crise. Je salue et félicite ici, l'ensemble de la communauté estudiantine, c'est-à-dire parents, enseignants et étudiants qui se sont pliés en quatre pour qu'on arrive à l'accalmie. Il y eu une rencontre au sommet avec la trilogie parents -étudiants-institution. Nous avons finalement trouvé une voie de sortie réfléchie.

Le problème c'est celui d'une mesure du ministère de l'Enseignement Supérieur datant de 2013, qui ramène le nombre d'année de formation à 7 ans, pourtant les parents avaient prévu payer 6 ans de formation à leurs progéniture. Il est vrai que nous formions des pharmaciens à 6 ans, comme plusieurs pays au niveau international. Le minsup, notre tutelle, en a décidé autrement. A cet effet, nous ne pouvons pas ramer à contre courant de ce que le ministère a institué.