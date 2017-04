Cameroun: Nouvelles indemnisations pour l'autoroute Yaoundé-Nsimalen

En ce qui concerne la section urbaine, les travaux de construction qui n'ont pas encore fait l'objet d'évaluation ont été confiés par la procédure de gré à gré en mode « Etudes/réalisation » et suivant le lotissement ci-après : lot 1 : Ahala (Fin autoroute de Nsimalen) - avenue Joseph Onambélé Mbazoa (Ahala-Nsam-Carrefour trois statues Olézoa) d'une longueur de 5,8 Km et l'aménagement des voies sur berge du Pady 1 par Synohydro Corp. Lot2 : Carrefour trois statues - Oil Lybia Olézoa- Mess des officiers -Poste Centrale d'une longueur de 1,9 Km par china road and Bridge Corp (Crbc). Le lot 3 va de Warda- Nouvelle route Bastos-Sous-préfecture Tsinga 2,1 Km par Arab Contractors Cameroon.

Pour cette section rase campagne (Ahala- Carrefou Meyo - Carrefour Nsimalen), le marché des travaux attribué par appels d'offres restreint à l’entreprise chinoise Chnina Communications Construction Company a été signé le 23 décembre 2013, tandis que celui de la maîtrise d'oeuvre attribué au groupement de BET Studi International/ Cenor/ Ecta-BTP, a été signé le 3 avril 2014. Les ordres de service de démarrage des travaux et des prestations ont été modifiés le 2 mai 2014 à l'entreprise et la mission de contrôle respectivement.

A la fin de la journée, seuls 261 millions FCFA ont été distribués, car 2 décès, 3 cas litigieux et 20 absences ont été enregistrés. En février 2016, le gouvernement constatait que le taux de consommation des délais était de 58,62%, alors que le taux d'exécution des travaux traînait à 30%. Néanmoins, l’entreprise chinoise China communications company Ltd (CCC) en charge des travaux a été appelée à densifier les sondages de la carrière d'Eloumdem II afin que l'on puisse mieux apprécier la possibilité de son exploitation.

